Яценюк планує качати через Польщу 8 мільярдів кубів газу щорічно

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що інтерконектор, який об'єднає газові системи Польщі та України, дасть змогу нашій державі купувати 8 млрд куб. м газу в рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем’єр заявив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

"У нас, пане президенте, є спільний проект - це будівництво інтерконектора між Україною і Польщею. Якщо ми цей інтерконектор побудуємо, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато цього газу купувати - це до 8 млрд куб. м", - сказав Яценюк.

У свою чергу президент Польщі підкреслив, що його країна буде рада, якщо завдяки поглибленню енергетичної співпраці з Україною, вона забезпечить свою енергобезпеку.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконектор Польща-Україна включатиме будівництво магістрального газопроводу Германовичі - польсько-український кордон, загальною довжиною приблизно 1,5 км на території Польщі та Більче-Волиця – українсько-польський кордон, приблизною довжиною 110 км на території України.

Крім того, на території Польщі буде побудовано компресорну станцію Страхоцина, вимірювальну станцію і відрізки газопроводу: Германовичі-Страхоцина, Страхоцина-Погорська Воля, Погорська Воля-Творзен і Творов-Творзен.

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Основна мета поєднання польської та української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу та забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має дати можливість прокачувати з Польщі в Україну до 8 млрд кубометрів газу на рік, а з України в ЄС – до 7 млрд кубометрів на рік.

За даними експертів, максимальна технічна пропускна здатність постачання газу з Польщі до України складає 1,5 млрд кубометрів на рік.

Даний проект заплановано завершити до 2020 року.