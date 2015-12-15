Транзит російського газу через Україну з початку року збільшився на 6%
16:44, 15 грудня 2015Енергетика
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Станом на 13 грудня транзит російського газу в ЄС становив 63 млрд куб м.
REUTERS
Транзит російського газу через територію України до Європейського Союзу з початку 2015 року збільшився на 6%, до 63 млрд куб м.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар компанії «Укртрансгаз» Максим Белявський.
«Станом на 13 грудня транзит російського газу до ЄС становив 63 млрд куб м. Це на 6% більше за показники аналогічного періоду 2014 року», - сказав він.
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За словами представника «Укртрансгазу», з початку грудня територією України до Європи було транспортовано 2,908 млрд куб. м російського газу.
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