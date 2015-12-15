Кабмін виділив "Енергоатому" землю для реконструкції розподільчих пристроїв на Запорізькій АЕС

Кабінет міністрів України виділив держкомпанії «Енергоатом» земельні ділянки, необхідні для здійснення робіт із реконструкції відкритого розподільчого пристрою (ВРП-750) Запорізької АЕС, після якої станція зможе збільшити видачу електроенергії в енергосистему.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатому», уточнюючи, що земельні ділянки виділені розпорядженням уряду №1297-р від 25 листопада у рамках реалізації проекту «Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення лінії ВЛ-750 кВ Запорізька АЕС - Каховська».

У компанії повідомили, що, згідно з розпорядженням, земельні ділянки загальною площею 2,85 га, розташовані в межах міста Енергодар (Запорізька обл.), надані «Енергоатому» в постійне користування.

«Прийняття зазначеного розпорядження знімає обмеження щодо виконання будівельних робіт у межах існуючого майданчика ВРП-750 кВ Запорізької АЕС та дозволить розпочати будівельні роботи на відведених ділянках і в цілому на об'єкті», - відзначили в «Енергоатомі».

Водночас прес-служба нагадує, що проект «Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення лінії ВЛ-750 кВ Запорізька АЕС - Каховська» здійснюється в рамках енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої Кабміном. Протяжність лінії становитиме 186 км. Будівництво було розпочато в 2014 році. Мета проекту - видача повної встановленої потужності ЗАЕС (6000 МВт), надійне енергопостачання півдня України; стійкість енергосистеми і динамічна стійкість енергоблоків ЗАЕС при каскадному відключенні двох ВЛ-750 кВ.

За даними компанії, додатковий очікуваний річний відпуск електроенергії після реалізації проекту становитиме 741 млн кВт/год.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.