Недашковський: "Енергоатом" завершив процес продовження експлуатації енергоблоків малої серії

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, завершила процес продовження експлуатації енергоблоків малої серії і тепер буде займатися продовженням експлуатації серійних блоків атомних станцій.

Як повідомляє прес-служба компанії, про це заявив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський після отримання ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України на продовження терміну експлуатації блоку №2 Южно-Української АЕС на 10 років – до 31 грудня 2025 року.

«З отриманням цієї ліцензії ми завершуємо етап робіт з продовження термінів експлуатації енергоблоків малої серії. Сподіваємося наступного року отримати аналогічні документи вже по серійних енергоблоках типу ВВЕР-1000», - сказав президент «Енергоатома», якого цитує прес-служба.

У повідомленні уточнюється, що реакторна установка енергоблоку №1 ЮУАЕС, термін експлуатації якого продовжено у 2013 році, відноситься до малої серії В-302, реакторна установка енергоблока №2 до малої серії В-338, тоді як встановлення інших енергоблоків ВВЕР-1000 українських АЕС відносяться до найбільш поширеної серії - В-320.

Крім того, Недашковський зазначив, що на тлі подій, які відбуваються у Верховній Раді України, на тлі висловлювань окремих народних депутатів і політиків, така важлива подія, як продовження життя енергоблоку мінімум на 10 років, випало з уваги громадськості.

«Вважаю, що в галузі енергетики і взагалі економіки України, більших досягнень, ніж продовження експлуатації енергоблоку №2 ЮУАЕС у 2015 році взагалі не було», - підкреслив Недашковський.

Також повідомляється, що голова Держатомрегулювання Сергій Божко вручаючи президенту «Енергоатома» ліцензію від 9 грудня 2015 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку №2 Южно-Української АЕС», підкреслив, що компанія виконала всі вимоги щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку.

«Експлуатуюча організація виконала всі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку №2», - зазначив Божко.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Южно-Українська атомна електростанція підключила в об'єднану енергосистему України блок №2 після продовження терміну експлуатації до 2026 року.

Раніше президент держкомпанії «Енергоатом» Юрій Недашковський відзначав значні економічні переваги продовження термінів експлуатації існуючих енергоблоків АЕС порівняно з будівництвом нових. За його словами, для робіт з продовження термінів експлуатації необхідно направити на модернізацію блоку близько 300 млн дол., тоді як будівництво нового обходиться в 6-7 млрд євро.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС – основа Южно-Українського енергетичного комплексу, розташованого в Миколаївській області, який забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб. До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.