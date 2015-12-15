Частка приватних імпортерів газу до України збільшилася до 52% з 2% торік

Частка приватних компаній, які займаються імпортом природного газу до України з Європи, на сьогодні досягла 52%, тоді як торік їх частка становила приблизно 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз» Максим Білявський.

«Частка приватних компаній в імпорті газу збільшилася до 52%. Торік їх частка становила 2%», - сказав він.

Відповідно частка в імпорті газу найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» впала до 48% на сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року набрав чинності закон про ринок природного газу, який, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, ліквідує монопольне становище «Нафтогазу» на ринку вуглеводнів України.