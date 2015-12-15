"Укртрансгаз" за 10 місяців отримав 7,8 мільярда прибутку

Держкомпанія «Укртрансгаз» у січні-жовтні 2015 року одержала чистий прибуток у розмірі 7,8 млрд грн, тоді як аналогічний період 2014 року завершила з чистим збитком 0,4 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар компанії Максим Белявський.

За його словами, чистий дохід «Укртрансгазу» за 10 місяців 2015 року збільшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 75% - до 20 млрд грн.

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Доходи «Укртрансгазу» від транзиту російського газу по території України за 10 місяців 2015 року становили 13,3 млрд грн.