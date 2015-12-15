Рівненська АЕС готова підключитися до лінії електропередачі 750кВ "РАЕС - Київська"

Рівненська атомна електростанція завершила роботи з реконструкції розподільного пристрою ВРП-750 кВ і готова підключитися до лінії електропередачі 750кВ «РАЕС - Київська» (будівництво на фінальній стадії), що дозволить станції збільшити виробництво електроенергії, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

«Після введення в роботу лінії 750кВ «РАЕС - Київська» Рівненська АЕС зможе працювати з меншими диспетчерськими обмеженнями, що збільшить виробництво електроенергії та підвищить надійність роботи об'єднаної енергосистеми», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 10 грудня, на Рівненській АЕС було вперше поставлено під робочу напругу обладнання в комірці №1 ОРУ-750 кВ, а саме: роз'єднувач, вимикач реактора, обмежувачі перенапруги, шунтуючі реактори, обладнання релейного захисту та автоматики і системи діагностики. Станом на 13 грудня обладнання успішно пройшло комплексні випробування протягом 72 годин.

По обладнанню осередку №2 (лінії 750 кВ «РАЕС-Київська») завершені усі будівельно-монтажні роботи, регламентні випробування та вимірювання, проведені практично у повному обсязі налагоджувальні роботи. У повідомленні наголошується, що обладнання та осередки №2 ОРУ-750 кВ РАЕС також готові до подачі робочої напруги на лінію 750 кВ «РАЕС - Київська»

За інформацією «Енергоатома», зараз на будівництві лінії електропередач - завершальний етап. Тривають роботи з монтажу фазних проводів, налаштування обладнання обміну командами каналами високочастотного зв'язку (фазними проводами і проводами захисного троса) як на ВРП-750 кВ Рівненської АЕС, так і на підстанції «Київська».

«Після завершення у повному обсязі будівництва лінії термін виконання передпускових робіт на обох підстанціях складе близько двох діб», - зазначили в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Енергоатомі» заявляли, що сумарна встановлена потужність Рівненської та Хмельницької АЕС становить 4835 МВт. В даний час обмеження потужності для цих станцій через недостатню пропускну здатність ліній електропередач становить близько 1000 МВт.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Енергоатом» займався реконструкцією відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської та Хмельницької АЕС з метою підключення РАЕС до лінії 750 кВ «РАЕС - підстанція «Київська», а також перезаводу лінії «Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на підстанцію «Київська». Після введення в експлуатацію лінії «Рівненська АЕС - підстанція «Київська», будівництво якої здійснюється в рамках кредиту ЄБРР, буде забезпечене перетікання потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС до дефіцитного з точки зору постачання електроенергії Центральному регіону, в який входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та Київ.

Лінія 750 кВ «РАЕС - ПС «Київська» істотно поліпшить роботу об'єднаної енергетичної системи України, забезпечить надійне електропостачання споживачів і повне використання наявних потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС. Додатковий очікуваний річний відпуск електроенергії становитиме 1,053 млрд кВт-год.