Потужність газопроводу зі Словаччини збільшать на третину

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, планує до 25 грудня 2015 року завершити роботи щодо збільшення на 30% пропускної здатності газопроводу із Словаччини в Україну, до 54 млн куб. м на добу з 42 млн куб. м на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний інженер компанії Ігор Бурак.

«До 25 грудня будемо готові. Словацька сторона задекларувала, що завершить свої роботи до 1 грудня. Але я думаю, вони ще не готові», - сказав Бурак.

За інформацією прес-секретаря "Укртрансгазу" Максима Білявського, сьогодні Україна щодоби імпортує зі Словаччини 13,6 млн куб. м газу.

У той же час імпорт з Польщі становить 2,2 млн. куб м, а з Угорщини — 0,5 млн куб м.

Читайте такожЯценюк планує качати через Польщу 8 мільярдів кубів газу щорічно

Як зазначив Білявський, імпорт природного газу з Росії на сьогодні відсутній.