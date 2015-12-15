Потужність газопроводу зі Словаччини збільшать на третину
«Укртрансгаз» планує до 25 грудня завершити роботи зі збільшення потужності газопроводу.
Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, планує до 25 грудня 2015 року завершити роботи щодо збільшення на 30% пропускної здатності газопроводу із Словаччини в Україну, до 54 млн куб. м на добу з 42 млн куб. м на добу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний інженер компанії Ігор Бурак.
«До 25 грудня будемо готові. Словацька сторона задекларувала, що завершить свої роботи до 1 грудня. Але я думаю, вони ще не готові», - сказав Бурак.
За інформацією прес-секретаря "Укртрансгазу" Максима Білявського, сьогодні Україна щодоби імпортує зі Словаччини 13,6 млн куб. м газу.
У той же час імпорт з Польщі становить 2,2 млн. куб м, а з Угорщини — 0,5 млн куб м.
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Як зазначив Білявський, імпорт природного газу з Росії на сьогодні відсутній.