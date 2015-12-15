Яценюк хоче продовжити переговори з Польщею про постачання електроенергії з ХАЕС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україна і Польща повинні продовжити переговори про постачання електроенергії з Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час зустрічі з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Києві.

«Є у нас ще один енергетичний проект - постачання електроенергії до Польщі з української Хмельницької АЕС», - сказав він.

За його словами, державні компанії «могли б і далі продовжити переговори про розвиток цієї схеми поставок».

Нагадаємо, Яценюк також заявив, що інтерконнектор, який об'єднає газові системи Польщі і України, дозволить нашій державі купувати 8 млрд куб. м газу в рік.

"У нас, пане президенте, є спільний проект - це будівництво інтерконектора між Україною і Польщею. Якщо ми цей інтерконнектор побудуємо, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато цього газу купувати - це до 8 млрд куб. м", - сказав Яценюк.

У свою чергу президент Польщі підкреслив, що його країна буде рада, якщо завдяки поглибленню енергетичного співробітництва з Україною, вона забезпечить свою енергобезпеку.