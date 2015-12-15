Голова ОПЕК прогнозує зростання цін на нафту через рік

Ціни на нафту не залишаться на семирічному мінімумі і можуть почати зростати протягом року, сказав у вівторок генеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі, повідомляє Рейтер.

Ціна європейського еталона Brent в понеділок наблизилася до мінімальної позначки 2004 року трохи вище $36 за барель. Більшість аналітиків вважають, що ціни повернуться до $100 не раніше 2017 року або ще пізніше.

"Я все життя в нафтовому бізнесі, я бачив шість цінових циклів, бачив дуже високі ціни, бачив низькі ціни, і це одна з них. Це ненадовго. Через кілька місяців або через рік або близько того ситуація зміниться", - сказав він під час Енергетичного діалогу між ОПЕК та Індією в Нью-Делі.

Він сказав, що в ОПЕК немає цільової ціни, але картель шукає справедливу ціну, яка означала б, що "країни-учасниці можуть отримувати гідний дохід і інвестувати у збільшення поставок споживачам".

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За словами Бадрі, видобуток нафти може скоротитися протягом двох-трьох років, оскільки після падіння цін компанії скоротили інвестиції цього року в цілому на $130 мільярдів. Він сказав також, що видобуток ОПЕК наступного року, ймовірно, знизиться на 400.000 барелів на добу.

На його думку, ціни не впадуть ще нижче, навіть якщо США скасують заборону на експорт нафти, і ОПЕК зможе зберегти видобуток близьким до нинішнього рівня.