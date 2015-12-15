"Укргазвидобування" хоче купити 20 нових бурових установок

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування» у січні 2016 року планує оголосити міжнародний тендер на придбання 20 нових бурових установок, повідомив на прес-конференції в Києві голова компанії Олег Прохоренко.

«Ми плануємо закупити близько 20 нових бурових верстатів різної потужності. І 10 верстатів - для ремонту свердловин. Тендер буде оголошено, швидше за все, в січні наступного року», - сказав він.

Також, за словами голови компанії, «Укргазвидобування» в 2016 році планує модернізувати половину існуючих бурових верстатів.

«З 76 бурових верстатів має право на життя половина. Щоб їх модернізувати, необхідні порівняно невеликі кошти — це близько 300 млн грн. Стільки ж коштує один новий верстат», - сказав Прохоренко.

В цілому, за його словами, в проекті інвестиційної програми «Укргазвидобування» на 2016 рік закладено 9 млрд грн.

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Однак, відзначив Прохоренко, якщо збережеться чинне високе оподаткування на видобуток газу, у компанії в 2016 році буде дефіцит інвестиційної програми у розмірі 6 млрд грн.