Україна скоротила споживання газу та електроенергії

Україна в січні-листопаді 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 20,1% - до 29,421 млрд куб. м.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, споживання газу промисловістю за 11 місяців скоротилося на 18,8% – до 10,309 млрд кубометрів, населенням і бюджетними установами – на 22,2%, до 10,423 млрд кубометрів, підприємствами теплокомуненерго - на 18,4%, до 5,825 млрд кубометрів.

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Також Україна в січні-листопаді 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 11,8% - до 108 млрд кВт-год з 122,5 млрд кВт-год.

За даними міністерства, промисловість за 11 місяців 2015 року скоротила споживання електроенергії порівняно з січнем-листопадом 2014 року на 17,6% - до 46 млрд кВт-год. Сільгоспвиробники за звітний період скоротили споживання на 4,2%, - до 3,1 млрд кВт-год; транспорт – на 8,2% (до 6,1 млрд кВт-год); комунальні підприємства – на 8,8% (до 13,6 млрд кВт-год); населення – на 5,8% (до 33,2 млрд кВт-год); інші споживачі - на 9% (до 6 млрд кВт-год).

Виробництво електроенергії, за даними міністерства, за 11 місяців 2015 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 13,5%, - до 143,2 млрд кВт-год.

Частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії в Україні за звітний період збільшилася порівняно з січнем-листопадом минулого року до 55% з 48%, частка теплових електростанцій, навпаки, зменшилася до 35% з 41%.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком на 20% - до 34 млрд куб. м.