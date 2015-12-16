ФСБ направила судно для "захисту" експропрійованих РФ бурових установок від кораблів України

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

Представники прикордонного управління розповіли, що у вівторок о 10:15 мск (о 09:15 за київським) корабель українських прикордонників підійшов до самопідйомної плавучої бурової установки «Таврида». Командир судна вимагав надати інформацію про екіпаж бурової, а також цілях її знаходження в даному районі.

«Капітан СПБУ розуміючи, що українська сторона не має повноважень на запит подібного роду, інформацію не надав», - заявили в прес-службі.

Читайте такожЕкспропрійований РФ "Чорноморнафтогаз" міг евакуювати "вишки Бойка" через ризики арешту за позовом "Нафтогазу" - КоммерсантЪ

У ФСБ повідомили, що потім українське судно попрямувало на об'єкти «Чорноморнафтогазу» на Голіцинському газоконденсатному родовищі і «зробило їх фото - і відеозйомку».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Читайте такожАксьонов пояснив, чому РФ вивезла "вишки Бойка" в свої територіальні води

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1 231 тисяча тонн, нафти - 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" у Криму були захоплені озброєними людьми.