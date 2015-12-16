Лідери Конгресу США домовилися про зняття заборони на експорт американської нафти

Лідери Конгресу США досягли компромісу щодо законопроекту, який зніме заборону на експорт нафти. Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на агентство Bloomberg.

Крім того, прийняття цього закону дозволить продовжити фінансування уряду США. Палата представників має намір проголосувати за комплексний законопроект про бюджетні видатки вже в четвер. Після цього документ буде переданий в Сенат, повідомив спікер Палати представників Пол Райан.

Нагадаємо, останнім часом помітно пожвавилося обговорення можливих наслідків зняття майже 40-літньої заборони Конгресу США на експорт американської нафти за кордон.

Раніше представники фракцій Республіканської і Демократичної партій в Конгресі США впритул підійшли до того, щоб зняти заборону, накладену ще в роки нафтової кризи середини 1970-х років.

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Вчора генеральний секретар ОПЕК Абдалла аль-Бадрі заявив, що в разі зняття заборони Конгресом США на експорт американської нафти це не матиме значного впливу на світові ціни. Однак з цим не згодні деякі аналітики, які вважають, що початок експорту американської нафти викличе «структурні зміни» на ринку.