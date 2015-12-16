Ціни на нафту знову знижуються

Ціни на нафту повернулися до зниження напередодні публікації результатів наради ФРС США, від якої інвестори очікують підвищення процентних ставок, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,19 до $38,26 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,22 до $37,13. У вівторок ціна Brent піднялася більш ніж на $1, а ціна WTI - на $0,53.

У понеділок мінімальна ціна Brent була $36,33 за барель порівняно з мінімальним рівнем $36,20, до якого ціна опускалася під час фінансової кризи 2008 року. Падіння нижче $36,20 призвело б ринок до мінімальної позначки з липня 2004 року.

"Падіння цін не дивне після зростання в попередню сесію, тому що ринок готується до рішення про ставки і офіційних даних про запаси нафти в США", - сказав старший стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

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Більшість прогнозів кажуть, що ФРС в середу оголосить про перше з 2006 року підвищення процентних ставок. Ця подія, швидше за все, буде несприятливою для ринку нафти, тому що викличе зростання курсу долара.

Запаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня зросли на 2,3 мільйона барелів за прогнозу зниження на 1,4 мільйона барелів.