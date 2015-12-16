Італія проти російського "Північного потоку-2": чекає обговорення проекту на саміті ЄС

Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці виступив проти підтриманого Німеччиною будівництва газопроводу "Північний потік-2" і хоче винести обговорення цього проекту на саміт Євросоюзу, пише "Комерсант" з посиланням на The Financial Times.

За даними джерел, глава італійського уряду вважає, що проект йде врозріз з духом санкцій проти Росії і означає, що Німеччина ставить свої економічні інтереси вище інтересів колективної дипломатії ЄС.

Читайте такожЧи зможе Україна зупинити російський "Північний потік-2" Також за обговорення питання про новий газопровід на майбутньому саміті виступає і група східноєвропейських країн на чолі з Польщею. У свою чергу, Німеччина, за даними видання, досі чинить опір тиску противників проекту, наполягаючи, що він носить комерційний характер.

Нагадаємо, на початку грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до ЄС з проханням заблокувати проект "Північний потік-2", який завдає величезної шкоди країнам Східної Європи.

Раніше стало відомо, що уряди Чехії і Греції прийняли рішення не підписувати звернення семи країн Центральної та Східної Європи до Єврокомісії з вимогою закрити проект будівництва Nord Stream-2 — газопроводу, який повинен бути прокладений по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини.

Нагадаємо, що звернення було ініційоване урядами Польщі та Словаччини. Крім урядів цих країн до нього приєдналися Угорщина, Румунія, Естонія, Латвія і Литва. За задумом ініціаторів питання про блокування будівництва "Північний потік-2" повинно бути включено до порядку грудневого саміту Євросоюзу.