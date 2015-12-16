РФ встановила бурову платформу в морській економічній зоні України - ДПСУ

Про це в ефірі радіо Крим.Реалії заявив прес-секретар відомства Олег Слободян.

За його словами, всі члени екіпажу вишки і буксира сповіщені про порушення ними українського законодавства, хоча мова не йде про порушення кордонів і територіальної цілісності України.

"Це не порушення територіальної цілісності, це не порушення меж, але це економічна зона України... На даний момент ми контактуємо і з Службою безпеки, Збройними силами України і по лінії Міністерства закордонних справ, я знаю, що вони теж в цьому плані відпрацьовують позицію", - заявив Слободян.

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"На даний момент мені складно сказати, яким чином будуть розвиватися події і я думаю, що до цього питання треба повернутися пізніше", – підкреслив він.

Слободян додав, що корабель Держприкордонслужби знаходиться на місці і веде спостереження.

Раніше ФСБ направила судно для "захисту" експропрійованих РФ бурових установок від кораблів України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні 2015 року доручив найбільшому в Україні енергетичного держхолдингу "Нафтогаз України" найняти юристів для захисту своїх майнових прав в Криму.

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Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, по газового конденсату - 1 231 тисяча тонн, нафти - 2 530 тисяч тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" у Криму були захоплені озброєними людьми.