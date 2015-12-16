ДПЕК Ахметова викупив на 2016 рік 88% всіх потужностей для експорту електроенергії з України

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, викупив на річному аукціоні з експорту електроенергії в 2016 році доступ до пропускної спроможності перетину України потужністю 2,125 ГВт, що становить 88% від всієї потужності, запропонованої держкомпанією «Укренерго».

Про це свідчать результати аукціону, розміщені на офіційному сайті «Укренерго».

За даними компанії, доступ до 2,412 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за чотирма напрямками був розбитий на 26 лотів, які нерівні за потужністю передачі, гарантованості та періоду поставок.

На торги, зокрема, був виставлений доступ до 414 МВт перетину «Острів Бурштинської ТЕС – енергосистеми Словаччини, Угорщини, Румунії», 242 МВт перетину «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)», 829 МВт для експорту електроенергії до Молдови, 927 МВт для експорту електроенергії в Білорусь.

За підсумками аукціону «ДТЕК Павлоградвугілля» придбав 2 125 МВт потужності для експорту електроенергії в 2016 році, компанія «ЕРУ Трейдінг» - 162 МВт, «Донбасенерго» - 105 МВт, і 20 МВт залишилися незатребуваними.

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Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Україна у 2014 році експортувала в країни ЄС, Молдову і Білорусь електроенергії на суму 487,185 млн дол.

Україна за січень-листопад 2015 року експортувала електроенергії в країни Євросоюзу на 137,4 млн дол.