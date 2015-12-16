США вирішили зняти 40-літню заборону на експорт нафти: ціни можуть впасти ще більше

США планують зняти заборону на експорт своєї нафти, яка існувала протягом 40 років за домовленістю з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на джерело в Конгресі США.

За даними джерела, лідери Конгресу США досягли компромісу щодо законопроекту, який зніме заборону на експорт нафти. За його словами, дане рішення вже схвалено сенатом і палатою представників.

Заборона на експорт нафти зі США існує вже 40 років — із 1975 року. Таким способом Вашингтон і країни, що входять в нафтовий картель, підтримують баланс нафтоторговлі в світі, де зараз фіксується надлишок сировини.

Аналітики стверджують, що початок експорту американської нафти викличе «структурні зміни» на ринку. Галузеві експерти прогнозують подальше зниження цін на нафту у зв'язку з виходом на європейський ринок американської сировини. Більше того, аналітики не раз заявляли, що навіть чутки про скасування заборони на експорт нафти США впливають на кон'юнктуру цього ринку.

Зняття ембарго на експорт американської нафти і можливі наслідки будуть невигідними для Росії, яка страждає від низьких цін на "чорне золото".

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня президент РФ Володимир Путін підписав бюджет на 2016 рік з дефіцитом майже $34 мільярди за середньорічної ціни нафти марки Urals в $50 за барель.

При цьому 14 грудня вартість російської нафти Urals, вперше з грудня 2008 року опустилася до $34 за барель.

Голова "Сбербанку" РФ передбачив росіянам "менш солодке" життя за ціни на нафту нижче 50 доларів за барель.

За його словами, уряду РФ доведеться подумати або про нарощування дефіциту, або про секвестр.

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Експерти американського інвестбанку Bank of America Merrill Lynch допускають, що російській владі для утримання дефіциту бюджету на запланованому рівні за низьких цін на нафту доведеться піти на обвал російської валюти до 168 рублів за долар.