Туреччина хоче відновити постачання газу з Ізраїлю через конфронтацію з Росією

Переговори між Туреччиною та Ізраїлем отримали новий імпульс на тлі бажання Туреччини знизити свою залежність від російського газу, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Конфіденційні контакти між Анкарою і Єрусалимом стали інтенсивнішими після інциденту з російським Су-24", - йдеться у повідомленні.

"В майбутньому Анкара планує імпортувати газ і з Кіпру, і з Ізраїлю, що дозволить Туреччині диверсифікувати постачання і наблизити перетворення країни в енергетичний вузол між Сходом і Заходом", - зазначає видання.

За даними Bloomberg, Ізраїль поки обережно ставиться до перспектив примирення, а Туреччина зі свого боку готова погодитися з блокадою Гази в обмін на виплату компенсації жертвам інциденту.

Анонімне джерело в уряді Ізраїлю розповів, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху шукає альтернативні варіанти газопроводу до Туреччини і в січні проведе переговори з керівництвом Кіпру і Греції.

Читайте такожПостачальником газу до Туреччини на тлі конфлікту з РФ може стати Ізраїль

Раніше повідомлялося, що Ердоган сподівається на покращення відносин з Ізраїлем.

24 листопада російський літак Су-24 був збитий ВПС Туреччини за порушення сирійсько-турецького кордону. Турецька сторона раніше неодноразово попереджала Росію стосовно порушення свого повітряного простору в ході військової операції в Сирії. Російська сторона стверджує, що бомбардувальник не порушував повітряного простору Туреччини.