Україна не потребує імпорту електроенергії з Росії – глава "Укренерго"

Україна на сьогоднішній день не потребує імпорта електроенергії з Російської Федерації, а в енергосистемі завдяки теплій погоді спостерігається надлишок генеруючих потужностей, повідомив на прес-конференції у Києві виконуючий обов'язки директора держкомпанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"У нас зараз немає жодної потреби в імпорті електроенергії, у нас зараз є зайві потужності атомної генерації", - сказав він.

За словами Ковальчука, погода зараз "абсолютно не розрахункова". "Вона дуже тепла, що для нас дуже добре", - зазначив глава "Укренерго".

Також він повідомив, що надзвичайні заходи на ринку електричної енергії України, введені урядом 15 грудня, необхідні для економії антрацитної марки вугілля для потреб теплових електростанцій.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 13 листопада 2015 року зупинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на енергоблоці №3 Рівненської АЕС та підключенню його до енергосистеми країни.

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період із 7 по 14 грудня зменшилися на 4,1% – до 701,4 тисяч тонн з 731,3 тисяч тонн.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для забезпечення стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок було обрано антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке Україна закуповувала минулого року. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

9 грудня в держкомпанії "Центренерго" повідомили, що перші 43 вагони з південноафриканським вугіллям надійшли на Трипільську ТЕС і вивантажені на вугільний склад, решта 159 вагонів, 10 грудня, було направлено з порту до станції Трипілля-Дніпровське.