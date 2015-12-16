Нафта продовжує дешевшати на тлі статистики із США

Світові ціни на нафту повернулися до падіння і знижуються на 3% після виходу статистики щодо зростання запасів сировини в США, а також перед оголошенням рішення ФРС по ставці, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 18:35 мск вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,03% - до 37,56 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 3,11% - до 36,14 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 11 грудня, виросли на 4,8 мільйона барелів, або на 1%, — до 490,7 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, вважали, що запаси скоротилися на 1,417 мільйона барелів — до 484,483 мільйона барелів.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок ціна європейського еталона Brent наблизилася до мінімальної позначки 2004 року трохи вище $36 за барель.

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