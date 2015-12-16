"Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці ЄС та України – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

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«Щодо проекту «Північний потік-2», ми чітко заявляємо, що стурбовані ним», - заявив він.

За словами Порошенка «Північний потік-2» може призвести до того, що буде зруйнована українська та європейська енергетична безпека.

Нагадаємо, на початку грудня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до ЄС з проханням заблокувати проект "Північний потік-2", який завдає величезної шкоди країнам Східної Європи.

Раніше стало відомо, що уряди Чехії і Греції прийняли рішення не підписувати звернення семи країн Центральної та Східної Європи до Єврокомісії з вимогою закрити проект будівництва Nord Stream-2 — газопроводу, який повинен бути прокладений по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини.

Нагадаємо, що звернення було ініційоване урядами Польщі та Словаччини. Крім урядів цих країн до нього приєдналися Угорщина, Румунія, Естонія, Латвія і Литва. За задумом ініціаторів питання про блокування будівництва "Північний потік-2" повинно бути включено до порядку грудневого саміту Євросоюзу.