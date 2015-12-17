Кудрін: підвищення ставки ФРС викличе подальше падіння цін на нафту

Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США підвищити ключову ставку трохи послабить валюти ринків, що розвиваються і викличе подальше зниження цін на нафту.

Про це у своєму Twitter написав колишній голова Мінфіну Росії Олексій Кудрін, повідомляє РБК.

При цьому він назвав рішення ФРС очікуваним і своєчасним.

Раніше в середу ФРС США, що виконує функції центрального банку країни, вирішила підвищити ключову ставку на 0,25 п. п. Ключова ставка перебувала на історично мінімальному рівні — у проміжку з 0-0,25% з грудня 2008 року. Після підвищення вона буде коливатися в діапазоні 0,25–0,5%.

Голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв після цього заявив, що підвищення ставки серйозно не позначиться на макроекономічних умовах Росії і курсі рубля.

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«80% аналітиків вважали, що рішення про підвищення ставки ФРС США буде прийнято. Я думаю, готовність до цього була велика, всі цього чекали, всі до цього готові, укладають форвардні контракти і так далі, і це враховано у ф'ючерсних контрактах на нафту і в інших контрактах. Тому я не бачу якогось потенціалу для серйозних макроекономічних потрясінь для Росії і для курсу рубля», — сказав міністр.

При цьому він зазначив, що, «звичайно, рішення ФРС відіб'ється на всіх», але пояснив, що серйозних наслідків очікувати не варто.