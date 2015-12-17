Кудрін: підвищення ставки ФРС викличе подальше падіння цін на нафту
Раніше в середу ФРС США, що виконує функції центрального банку країни, вирішила підвищити ключову ставку на 0,25 п. п.
Рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США підвищити ключову ставку трохи послабить валюти ринків, що розвиваються і викличе подальше зниження цін на нафту.
Про це у своєму Twitter написав колишній голова Мінфіну Росії Олексій Кудрін, повідомляє РБК.
При цьому він назвав рішення ФРС очікуваним і своєчасним.
Раніше в середу ФРС США, що виконує функції центрального банку країни, вирішила підвищити ключову ставку на 0,25 п. п. Ключова ставка перебувала на історично мінімальному рівні — у проміжку з 0-0,25% з грудня 2008 року. Після підвищення вона буде коливатися в діапазоні 0,25–0,5%.
Голова Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв після цього заявив, що підвищення ставки серйозно не позначиться на макроекономічних умовах Росії і курсі рубля.
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«80% аналітиків вважали, що рішення про підвищення ставки ФРС США буде прийнято. Я думаю, готовність до цього була велика, всі цього чекали, всі до цього готові, укладають форвардні контракти і так далі, і це враховано у ф'ючерсних контрактах на нафту і в інших контрактах. Тому я не бачу якогось потенціалу для серйозних макроекономічних потрясінь для Росії і для курсу рубля», — сказав міністр.
При цьому він зазначив, що, «звичайно, рішення ФРС відіб'ється на всіх», але пояснив, що серйозних наслідків очікувати не варто.