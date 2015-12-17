Нафта дешевшає на рішенні ФРС підвищити ставки вперше майже за десятиліття

Ціни на нафту знижуються в зв'язку з підвищенням процентних ставок ФРС і несподіваним зростанням запасів нафти в США.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,26 до $37,13 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,09 до $35,43. У середу Brent подешевшала на $1,34, а WTI - майже на 5 відсотків, пише Рейтер.

Федеральна резервна система США в середу підвищила процентні ставки вперше майже за десятиліття. За рахунок цього курс долара зростає, роблячи нафту менш привабливим активом для інвесторів за межами США.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,8 мільйона барелів до 490,66 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA), за прогнозу зниження на 1,4 мільйона барелів.

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"Вчорашній звіт про запаси в США явно засмутив інвесторів. Крім цього, ми бачимо, що долар зміцнюється після наради ФРС", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Країни ОПЕК не очікують істотного зростання цін на нафту в 2016 році через передбачуване підвищення поставок із Ірану.