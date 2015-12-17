Визначилися трейдери, які постачатимуть газ Україні за гроші ЄБРР

НАК "Нафтогаз України" та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) завершили перші три тендери на постачання газу до України з використанням кредитних коштів банку, говориться в повідомленні НАК.

"Переможцем по двох тендерів стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція). Обидва переможця є поточними постачальниками газу для "Нафтогазу", - йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначили в "Нафтогазі", переможці тендерів, які визначалися за критерієм найнижчої ціни, постачатимуть газ до України в грудні-січні.

"За результатами тендерів середня вартість газу виявилася нижче ціни, передбаченої діючими умовами з ВАТ "Газпром", - додали в "Нафтогазі".

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня поточного року.

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Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".