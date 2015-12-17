Визначилися трейдери, які постачатимуть газ Україні за гроші ЄБРР
Переможцем по двох тендерів стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція).
НАК "Нафтогаз України" та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) завершили перші три тендери на постачання газу до України з використанням кредитних коштів банку, говориться в повідомленні НАК.
"Переможцем по двох тендерів стала компанія Noble Clean Fuels Limited (Великобританія), третій тендер виграла ENGIE SA (Франція). Обидва переможця є поточними постачальниками газу для "Нафтогазу", - йдеться в повідомленні компанії.
Як зазначили в "Нафтогазі", переможці тендерів, які визначалися за критерієм найнижчої ціни, постачатимуть газ до України в грудні-січні.
"За результатами тендерів середня вартість газу виявилася нижче ціни, передбаченої діючими умовами з ВАТ "Газпром", - додали в "Нафтогазі".
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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня поточного року.
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Як повідомили в представництві ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".