СБУ перевіряє, чи законно возив Ахметов вугілля з РФ до Молдови через Україну

Служба безпеки України перевіряє законність угод енергокомпанії ДТЕК, підконтрольній бізнесмену Рінату Ахметову, при здійсненні операцій з транзиту антрацитної марки вугілля з Російської Федерації до Молдови через територію України.

Про це йдеться в матеріалах судової справи, оприлюдненої в єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, СБУ влітку 2015 року затримала на Одеській митниці 17 вагонів антрацитного вугілля, що належать компанії ДТЕК, які слідували транзитом з Росії до Молдови.

Згідно з документом, ДТЕК ще в серпні 2015 року просив Одеський окружний адміністративний суд визнати протиправними дії Одеської митниці. Однак, у вересні 2015 року суд не задовольнив вимоги ДТЕК. Тоді, не погоджуючись з рішенням суду, компанія подала апеляцію.

Одеський апеляційний адміністративний суд 4 листопада 2015 року в якості третьої особи залучив до участі в справі управління СБУ в Одеській області.

Відповідно до листа СБУ від 2 липня 2015 року, силове відомство просило невідкладно вжити заходів щодо недопущення вивезення за межі митної території України вугілля, відправниками та продавцями якого є "Шахтоуправління Обухівське" (РФ, належить ДТЕК).

Як зазначено в листі, СБУ встановило наявність схеми реалізації вугілля з окупованих районів Донбасу за кордон.

«Досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами введена і реалізується протиправна схема реалізації за кордон вугілля, видобутого на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, спрямування отриманих доходів на фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», - йдеться в листі СБУ.

«Видобуте вугілля вивозиться з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в Російську Федерацію через непідконтрольні пункти пропуску на державному кордоні України з Російською Федерацією. Надалі вугілля постачається з підприємств, зареєстрованих в Російській Федерації, в тому числі і ВАТ «Шахтоуправління Обухівське» на адреси компаній, зареєстрованих в офшорних зонах. Отримані прибутки невстановлені особи спрямовують на фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР"», - наголошується в листі СБУ.

Зрештою, Одеський апеляційний суд, застосовуючи практику Європейського суду з прав людини, 25 листопада 2015 року визнав протиправними дії Одеської митниці по утриманню 17 вагонів з вугіллям, що належать ДЭТК, які слідували транзитом з Росії до Молдови.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт.

Близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,773 млрд дол.