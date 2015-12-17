Запорізька АЕС готує блок №1 до продовження терміну експлуатації

Запорізька атомна електростанція в ході планово-попереджувального ремонту (ППР) блоку №1 має намір до кінця квітня 2016 року виконати всі необхідні заходи для продовження терміну експлуатації блоку на 10 років.

Про це сказав генеральний директор станції В'ячеслав Тищенко на засіданні у Державній інспекції ядерного регулювання України, яка буде приймати рішення про продовження термінів експлуатації енергоблоку №1.

За словами гендиректора, встановлений проектом термін служби енергоблоку (30 років) закінчується 23 грудня 2015 року, при цьому термін виконання ППР становить 129 доби.

"Блок №1 після наших намічених заходів буде новіше і краще блоку, який пускався 30 років тому. Це абсолютно точно і підтверджується усіма службами, які оцінюють наш блок", - зазначив Тищенко.

Він розповів, що на енергоблоці завчасно проводилися заходи із заміни та модернізації устаткування, які будуть тривати і завершуватися протягом ППР.

"Проводяться і будуть завершені роботи по сейсмостійкості", - додав гендиректор.

При цьому він також зазначив, що на блоці реалізуються заходи з підвищення безпеки енергоблоків, в тому числі і заходи щодо запобігання ситуацій, що виникли на АЕС Фукусіма в Японії.

"Постфукусимских заходів 16. Два заходи у нас повністю виконані, одинадцять заходів планується виконати у найближчий ППР, а ще три заходи заплановані на ППР 2017 року", - уточнив Тищенко.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Южно-Українська атомна електростанція підключила в об'єднану енергосистему України блок №2 після продовження терміну експлуатації до 2026 року.

Раніше президент держкомпанії "Енергоатом" Юрій Недашковський відзначав значний економічний перевага продовження строків експлуатації існуючих енергоблоків АЕС порівняно з будівництвом нових. За його словами, для робіт з продовження термінів експлуатації необхідно направити на модернізацію блоку близько 300 мільйонів доларів, тоді як будівництво нового обходиться в 6-7 мільярдів євро.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 році, п'ятий – у 1989 році, шостий – у 1995 році.