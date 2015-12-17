Путін вважає, що не потрібно переривати транзит російського газу через Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не впевнений, що потрібно переривати транзит російського газу до Європи через Україну на тлі скасування «Південного потоку», замороження «Турецького потоку» і неясних перспектив «Північного потоку-2».
Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві. «З приводу транзиту через Україну. Так, на корпоративному рівні я сам чув, в ході гострих дискусій хтось каже, а ми взагалі перервемо транзит. Я не впевнений, що це потрібно робити, переривати український транзит», - сказав він.
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Він зазначив, що, якщо зіставляти транзит через Україну і «Північний потік-2», то потрібно, що б газопроводи через Балтійське море відповідали певним вимогам.
«Які це вимоги? Надійність, ринковий характер функціонування ГТС, правове і адміністративне регулювання на найвищому рівні і стандарти. Наші партнери здатні зробити те саме, що ми робимо з європейськими партнерами по «Північному потоку». Здатні? Будемо далі з ними працювати, не здатні, тоді подивимося, що робити», - додав він.