Путін вважає, що не потрібно переривати транзит російського газу через Україну

14:11, 17 грудня 2015
Енергетика
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що не впевнений, що потрібно переривати транзит російського газу до Європи через Україну на тлі скасування «Південного потоку», замороження «Турецького потоку» і неясних перспектив «Північного потоку-2».

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві. «З приводу транзиту через Україну. Так, на корпоративному рівні я сам чув, в ході гострих дискусій хтось каже, а ми взагалі перервемо транзит. Я не впевнений, що це потрібно робити, переривати український транзит», - сказав він.

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Він зазначив, що, якщо зіставляти транзит через Україну і «Північний потік-2», то потрібно, що б газопроводи через Балтійське море відповідали певним вимогам.

«Які це вимоги? Надійність, ринковий характер функціонування ГТС, правове і адміністративне регулювання на найвищому рівні і стандарти. Наші партнери здатні зробити те саме, що ми робимо з європейськими партнерами по «Північному потоку». Здатні? Будемо далі з ними працювати, не здатні, тоді подивимося, що робити», - додав він.

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