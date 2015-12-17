Путін вважає, що не потрібно переривати транзит російського газу через Україну

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на прес-конференції в Москві. «З приводу транзиту через Україну. Так, на корпоративному рівні я сам чув, в ході гострих дискусій хтось каже, а ми взагалі перервемо транзит. Я не впевнений, що це потрібно робити, переривати український транзит», - сказав він.

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Він зазначив, що, якщо зіставляти транзит через Україну і «Північний потік-2», то потрібно, що б газопроводи через Балтійське море відповідали певним вимогам.

«Які це вимоги? Надійність, ринковий характер функціонування ГТС, правове і адміністративне регулювання на найвищому рівні і стандарти. Наші партнери здатні зробити те саме, що ми робимо з європейськими партнерами по «Північному потоку». Здатні? Будемо далі з ними працювати, не здатні, тоді подивимося, що робити», - додав він.