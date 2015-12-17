Фінляндія та Угорщина поскаржилися на якість російської нафти

Традиційні покупці російської Urals - угорська MOL та фінська Neste - звернулися до президента ЛУКОЙЛа Вагіта Алєкперова з проханням звернути увагу постачальників з РФ якість експортної нафти, що значно погіршилася, повідомляє Прайм.

"До мене звернулися і фіни, і угорці, - написали лист з проханням звернути увагу на якість нафти, що поставляється, на Urals", - сказав Алєкперов журналістам.

"Я завтра буду звертатися до уряду з тим, щоб привернути увагу до цієї проблеми", - додав він.

Алекперов зазначив, що всю легку нафту РФ стала перенаправляти на східні напрямки, тоді як на західних напрямках - основному ринку нафти РФ - якість експортної нафти погіршується.

"Раніше голова Лукойлу заявляв, що не бачить сенсу для російських нафтових компаній демпінгувати по Urals на ринку Східної Європи", - повідомляє видання.

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У середині жовтня голова "Роснефти" Ігор Сєчін говорив, що Росія має докласти всіх зусиль, щоб не знижувати частку поставок нафти на світові ринки. При цьому він зазначав, що демпінг, зокрема, з боку Саудівської Аравії на ринку Польщі, є одним з факторів зміни світових цін на нафту.

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