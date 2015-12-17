На Трипільську ТЕС доставлено частину південноафриканського вугілля

На склади Трипільської теплоелектростанції, що входить в держкомпанію "Центренерго", поставлено 38 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки, який в обсязі 168 тисяч тонн було доставлено до України судном напочатку грудня, йдеться в повідомленні компанії.

"Станом на 16 грудня на склади вже вивантажено 38 тисяч тонн південно-африканського вугілля, ще 12 тисяч тонн - на підходах та очікуються протягом найближчих днів. Інші знаходяться на стадії відвантаження з портів "Південний" та ТІС-Термінал", - зазначають в "Центренерго".

Також повідомляється, що на складах станції вугілля антрацитових марок зараз понад 230 тисяч тонн.

За інформацією "Центренерго", друге судно з ПАР наприкінці січня 2016 року принесе близько 85 тисяч тонн вугілля.

"Це дозволяє говорити про забезпечення стабільного режиму роботи електростанцій, що в свою чергу дозволить попередити знос обладнання і дасть можливість подбати про життєдіяльність населених пунктів протягом всього опалювального сезону", - вважають в держкомпанії.

На сьогодні залишок вугілля всіх марок на складах трьох електростанцій "Центренерго" становить понад 540 тисяч тонн, що в десять разів перевищує показники аналогічного періоду 2014 року (близько 56 тисяч тонн).

У повідомленні наголошується, що компанія готова до проходження осінньо-зимового періоду. Так, з початку грудня на її ТЕС надійшло близько 230 тисяч тонн вугілля. На сьогодні в дорозі знаходиться 1 244 вагона (близько 86 тисяч тонн).

"При збереженні нинішніх темпів постачання - більше 20 тисяч тонн на добу, на початку січня 2016 року обсяг запасів палива будуть відповідати планових показників, доведених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості", - підкреслили в "Центренерго".

Читайте такожУкраїна в поточному році подвоїла закупівлю вугілля з ПАР – Демчишин

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок було обране антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, який Україна закуповувала минулого року. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям з ПАР в обсязі 168 тисяч тонн прибув в морпорт "Південний" 5 грудня.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія "Центренерго" закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується в січні 2016 року.