Обвал цін на ринку нафти триває

Світові ціни на нафту продовжують демонструвати негативну динаміку на торгах четверга після рішення ФРС США підвищити рівень базової ставки, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 19:56 мск вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,23% - до 37,31 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,86% - до 34,86 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

ФРС США в середу за підсумками чергового засідання вперше з 29 червня 2006 року підвищила базову процентну ставку до 0,25-0,5% річних з рекордно низького рівня в 0-0,25%. Підвищення ставки забезпечило підтримку американській валюті, що, в свою чергу, посилює тиск на ціни "чорного золота". Відразу після оголошення рішення ФРС по ставці нафту марки WTI опустилася в середу більш ніж на 5%.

Негативній динаміці сприяють і дані по запасах "чорного золота" в США. В середу Міненерго країни повідомило, що комерційні запаси нафти в країні протягом тижня, що завершився 11 грудня, зросли на 4,8 мільйона барелів, або на 1%, — до 490,7 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, вважали, що запаси скоротяться на 1,417 мільйона барелів — до 484,483 мільйона барелів.

Крім того, ЗМІ в середу повідомили, що лідери американського Конгресу домовилися про фіскальному плані, який дозволить зняти заборону на експорт сирої нафти з США. Можлива відміна заборони істотно збільшить обсяг пропозиції на нафтовому ринку.

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"США не дозволялося здійснювати експорт нафти протягом 40 років. Подивимося, чи наповнить це ринок додатковою пропозицією", - наводить видання The Wall Street Journal слова аналітика Global Risk Management Ltd Майкла Поулсена (Michael Poulsen).

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