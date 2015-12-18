Нафта продовжує дешевшати на рішенні ФРС підвищити ставки

Станом на 9:20 мск вартість лютневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent опустилася до 37,21 долара за барель на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні, повідомляють Ведомости.

"Одночасно вартість лютневого ф'ючерсу на легку нафту WTI впала до 36,19 долара за барель, січневого ф'ючерсу на нафту тієї ж марки - до 34,79 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Нафтовий ринок продовжує реагувати на підвищення ставки ФРС. Цього тижня регулятор вирішив підняти ключову ставку до 0,25-0,5% річних, завершивши семирічний період нульових ставок і пообіцяв, що 2016 року вона знову зросте до 1,375%.

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Крім того, президент США Барак Обама підписав тимчасовий бюджет, який включає скасування 40-річного ембарго на експорт нафти з США.

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Можливість експортувати нафту, яку довгий час вимагали американські нафтові компанії, набагато збільшить обсяг пропозиції "чорного золота" на світовому ринку.