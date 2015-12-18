ЗМІ: Доходи ІДІЛ від торгівлі нафтою знижуються внаслідок авіаударів

Про це повідомляє Fox News.

«Я думаю, що вони спробують розширити територію видобутку нафти, але я не думаю, що у них це вийде», - розповів представник армії США.

За його словами, скорочення доходи бойовиків від торгівлі нафтою, зокрема, пов'язані з російськими авіаударами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ.

Дохід бойовиків "Ісламського держави" від продажу нафти становить $40 млн на місяць, заявила влада США. За її даними, більшу частину контрабандної сировини купує уряд Башара Асада.