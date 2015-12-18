ЗМІ: Доходи ІДІЛ від торгівлі нафтою знижуються внаслідок авіаударів
09:35, 18 грудня 2015Енергетика
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Доходи бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» від торгівлі нафтою знизилися в два рази.
REUTERS
Про це повідомляє Fox News.
«Я думаю, що вони спробують розширити територію видобутку нафти, але я не думаю, що у них це вийде», - розповів представник армії США.
За його словами, скорочення доходи бойовиків від торгівлі нафтою, зокрема, пов'язані з російськими авіаударами.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ.
Дохід бойовиків "Ісламського держави" від продажу нафти становить $40 млн на місяць, заявила влада США. За її даними, більшу частину контрабандної сировини купує уряд Башара Асада.
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