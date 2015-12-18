Білорусь веде переговори з Росією про зниження ціни на газ

У Міністерстві енергетики Білорусі сподіваються на зниження ціни в 2016 році російського газу в розмірі понад $10 на 1 тис. куб. м, повідомив 18 грудня заступник міністра енергетики Білорусі Вадим Закревський, передає БЕЛТА.

Вадим Закревський зазначив, що зараз з російською стороною проводяться консультації, під час яких обговорюється можливість зменшення вартості газу і її кінцева величина на кордоні. "Те, що у нас є підстави про це говорити - це факт", - заявив заступник глави відомства.

Читайте такожРосія перестала бути газовим диктатором України – ЯценюкЗаступник прем'єр-міністра Володимир Семашко нещодавно висловив точку зору, що зараз є суттєві підстави для зниження ціни російського газу з 1 січня 2016 року. Домовитися про конкретну ціну і підготувати відповідні документи планується до 21 грудня.

У даний час, за його словами, Білорусь купує газ за ціною $142,4 за 1 тис. кубометрів.

За підсумками 2014 року обсяг поставок газу в Білорусь склав 20,1 млрд куб. м, обсяг транзиту через територію країни - 45,1 млрд куб. м. Забезпечена надійна і безаварійна робота газотранспортної системи, поточний ремонт та діагностика об'єктів магістральних газопроводів виконані своєчасно і в повному обсязі.