Росія пропонує Україні знижку на газ та висуває умову

Росія пов'язує питання надання знижки на газ для України з її гарантіями на закупівлю російського газу в першому кварталі наступного року, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака.

"Природно, коли ми надаємо знижку, ми хочемо розуміти, скільки обсягу газу буде куплено у відповідності з контрактом. Так само як у четвертому кварталі, де було прописано, що "Нафтогаз" купить два мільярди кубічних метрів газу в межах коштів, які надає Єврокомісія, доцільно і на перший квартал розуміти, який обсяг вони куплять. Тому я вважаю, що це абсолютно правильна постановка", - заявив він.

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У зимовому газовому пакеті, який Україна, РФ та ЄС парафували 25 вересня, обумовлена закупівля "Нафтогазом" у "Газпрому" 2 мільярдів кубометрів газу на кредитні 500 мільйонів доларів, залучені з допомогою ЕК. В рамках зимового пакету уряд РФ надала Україні на четвертий квартал знижку близько 20 доларів за тисячу кубометрів. З урахуванням знижки ціна на цей період становить 227,36 долара за тисячу кубометрів.

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Україна в рамках "зимового пакету" відновила закупівлі російського газу 12 жовтня, а після 25 листопада знову припинила їх. За цей період "Нафтогаз" сумарно перерахував "Газпрому" 542 мільйони доларів передоплати за газ, ця сума відповідає обсягу в 2,383 мільярда кубометрів газу.

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