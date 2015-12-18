"Газпром" перед початком арбітражного суду знизив ціну газу для Фінляндії

"Газпром" і фінська Gasum перед початком сесії арбітражного суду домовилися про ціну на газ, що поставляється в Фінляндію, передає ТАСС з посиланням на повідомлення Gasum.

"Рішення, досягнуте на переговорах, передбачає невелике додаткове скорочення ціни на газ та зменшення цінового зв'язку з ринковою ціною нафти", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПутін вважає, що не потрібно переривати транзит російського газу через УкраїнуКомпанії ведуть переговори щодо ціни газу з початку 2014 р. Так як домовитися не вдалося, Gasum через арбітражний суд зажадав від "Газпрому" знизити ціну і направив "Газпрому" в середині червня претензію, яка містила повідомлення про подачу позову в Стокгольмський арбітраж. Схожі переговори російська сторона веде в даний час з датською Dong Naturgas, польською PGNiG і німецькою E. ON.

Gasum на 75% належить фінському уряду. У грудні минулого року "Газпром", який володіє 25% компанії, оголосив, що може вийти з акціонерного капіталу Gasum, однак це питання досі не вирішено.