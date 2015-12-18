Міненерговугілля передало акції "Нафтогазу" Мінекономрозвитку

Міністерство енергетики та вугільної промисловості, виконуючи рішення Кабінету міністрів, передав 100% акцій найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Міністерству економічного розвитку і торгівлі, повідомив на прес-конференції в Києві директор департаменту планування та європейської інтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян.

«Ми передали акції, питань із цього приводу більше немає», - сказав представник Міненерговугілля.

Водночас, Бно-Айріян зазначив, що Міністерство енергетики спочатку виступало проти цього рішення Кабінету міністрів.

«Ми виступали проти цього. Це був досить швидкий крок, який не покращить систему», - сказав він.

«За необхідністю реформи корпоративного управління, на нашу думку, в першу чергу стояло бажання «Нафтогазу» вийти з-під управління Міністерства енергетики», - додав представник Міненерговугілля.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на початку грудня 2015 року ухвалив новий статут компанії й передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Міненерговугілля повинно було здійснити передачу акцій «Нафтогазу» в Мінекономрозвитку в 10-денний строк.

Новий статут «Нафтогазу» є основою реформи держхолдингу, узгодженою з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дасть можливість отримати 300 млн дол. кредиту від ЄБРР, які планується направити на закупівлю природного газу в ЄС. Кредит є револьверним – із можливістю поновлення.