"Центренерго" підключила до енергосистеми Трипільську ТЕС

Про це повідомляє сайт енергогенеруючої компанії "Центренерго".

"В роботі знаходяться чотири пиловугільних енергоблоки Трипільської ТЕС, основним паливом для яких є вугілля антрацитної групи", – зазначили в компанії.

За інформацією "Центренерго", повне завантаження цих енергоблоків свідчить про готовність роботи персоналу і обладнання до виконання поставлених завдань по виробництву електричної і теплової енергії в осінньо-зимовий період 2015/2016. У компанії також повідомили, що на складах електростанцій підприємства накопичено 540 тис. тонн вугілля, що в 10 разів більше аналогічного періоду минулого року (близько 56 тис. тонн).

"Сьогодні завдяки злагодженій роботі Міненерговугілля і ПАТ "Центренерго" процес накопичення палива має позитивну динаміку", – підкреслили на підприємстві.

З початку грудня на ТЕС компанії надійшло близько 230 тонн вугілля, сьогодні в дорозі знаходиться ще 1244 вагона з 86 тис. тонн. При збереженні нинішніх темпів – більше 20 тис. тонн у добу – на початок січня 2016 року обсяги запасів палива будуть відповідати плановим показникам, запланованим Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Як відзначили в компанії, поповненню запасів значною мірою сприяв процес диверсифікації джерел вугільних поставок. Так, перша партія імпортного вугілля антрацитної марки з ПАР в обсязі 168 тис. тонн вже в цьому місяці буде доставлена на Трипільську ТЕС. На склади вже надійшло 3 тис. тонн південно-африканського вугілля, ще 12 тис. тонн очікується в найближчі дні. Решта знаходиться в стадії відвантаження з портів "Південний" і ТІС-Термінал. Друге судно з ПАР наприкінці січня доставить ще близько 85 тис. тонн вугілля для ВАТ "Центренерго".

"Це дозволить говорити про забезпечення стабільного режиму роботи електростанцій, попередить знос обладнання і дасть можливість подбати про життєдіяльність населених пунктів протягом всього опалювального сезону", – повідомляє "Центренерго".

ДОВІДКА: Публічне акціонерне товариство "Центренерго" – одна з найбільших енергогенеруючих компаній. 78,3% акцій ПАТ належать державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.