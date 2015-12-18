У Демчишина проти розділення ГТС і підземних сховищ газу

Про це на прес-конференції в Києві заявив директор департаменту планування та європейської інтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріян.

«Ми вважаємо, що підземні газові сховища і газотранспортна система повинні бути єдиними. Якийсь трейдер, навіть державний «Нафтогаз», який контролюватиме підземні газові сховища України, матиме істотний вплив на видобуток газу в Україні», - сказав він.

«Контролюючи газові сховища, існує вірогідність, що компанія може опосередковано впливати на приватні газовидобувні компанії. Створювати їм умови досить дискримінаційного характеру», - додав Бно-Айріян.

Своєю чергою присутня на прес-конференції головний юрисконсульт «Нафтогазу» Єлизавета Баданова зазначила, що в європейській практиці транспорт природного газу і його зберігання – це окремі бізнеси.

«Що стосується підземних сховищ, то законом не вимагається, щоб газові сховища були разом з оператором ГТС. Раніше існувала концепція єдиної газотранспортної системи. Коли я казала нашим партнерам у секретаріаті Енергетичного співтовариства, що є така концепція, вони не розуміли, як єдина газотранспортна система включає газові сховища. Це взагалі совковий підхід, який зараз існує тільки в Росії», - сказала Баданова.

«Закон про ринок газу це відкинув, і депутати це підтримали. Зараз у нас є окремо газотранспортна система з магістральними газопроводами та компресорними станціями, і газові сховища. Якихось конкретних переваг, чому газові сховища повинні бути разом з газотранспортною системою, ми не чули», - зазначив представник «Нафтогазу».

За словами Баданової, в майбутньому газові сховища, які не мають стратегічного значення для України, мають бути приватизовані.

«Газові сховища, які не мають стратегічного значення, повинні бути приватизовані. Це занадто дорогий бізнес для держави», - сказала Баданова.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні працює група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року повинні представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.

У серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління українською ГТС. Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане надання всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою і керуватимуть інвестори, контролюватиметься виключно державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Наприкінці жовтня 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і Міністерству енергетики і вугільної промисловості України якомога швидше представити умови публічного конкурсу на залучення інвесторів до управління українською газотранспортною мережею, як це було передбачено законом.