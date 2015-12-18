Туск: "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від поставок газу з Росії

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск після саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

"Будь-яка нова інфраструктура в ЄС повинна відповідати умовам Енергетичного союзу, Третього енергетичного пакету та законодавства ЄС", - сказав він.

Туск нагадав про оцінку Єврокомісії, що вже звучала, про те, що якщо «Північний потік» буде побудований, це збільшить залежність ЄС від поставок з Росії, 80 відсотків поставок будуть зосереджені на одному маршруті.

"На мою думку, у випадку «Північного потоку» мова не йде про диверсифікацію поставок газу і він не призведе до скорочення нашої енергетичної залежності", - зазначив Туск.

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Однак, за його словами, це в компетенції Єврокомісії дати технічну і юридичну оцінку проекту і вирішити, чи зможе він отримати від ЄС або держав-членів фінансову підтримку.

Крім того, під час саміту обговорювалося і питання про можливу втрату Україною статусу країни-транзитера через «Північний потік-2».

В цілому, за словами Туска, дискусії щодо «Північного потоку» на саміті були дуже "емоційними", але однозначними.

"Для Італії, Болгарії важливо було з'ясувати, чому «Південний потік» був неможливий, а «Північний» – можливий", - сказав він.

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"Але перш за все ми повинні поважати наші правила. Не політизувати це питання, надаючи привілеї для одного постачальника, але і не можна карати когось за те, що він має багато газу", - зазначив голова Євроради.

За його словами, рішення, підтримане всіма державами-членами, передбачає чітке дотримання правил Енергетичного союзу.