Палата представників США скасувала 40-річну заборону на експорт нафти

Нижня палата конгресу США - Палата представників - схвалила компромісний проект бюджету на 2016 фінансовий рік у розмірі $1,1 трлн, що передбачає збереження фінансування держапарату в обмін на зняття 40-літньої заборони на експорт сирої нафти зі США, повідомляє Reuters.

Напередодні повідомлялося, що лідери конгресу США досягли компромісу за проектом бюджетних витрат США на 2016 фінансовий рік. Згідно з домовленостями, держапарат уникне тимчасового припинення роботи, а 40-літню заборону на експорт нафти буде скасовано.

На знятті нафтового ембарго наполягали республіканці. Саме їх розбіжності з цього питання з представниками Демократичної партії викликали затримку в прийнятті закону про держвидатки. Проти зняття ембарго виступав президент США Барак Обама. Демократи говорять про необхідність підтримки компаній, що працюють з екологічними поновлюваними джерелами енергії.

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Республіканці вважають, що початок експорту американської нафти дасть американській економіці приплив додаткових коштів і допоможе збалансувати бюджет, пише РБК.

Напередодні сенатор, член палати представників від Техасу Джо Бартон заявив, що США «володіють кращими технологіями, кращою нафтою» і витіснять з нафтового ринку Росію, Саудівську Аравію та Іран.

Документ направляється в Сенат, де, як очікується, голосування відбудеться пізніше цієї п'ятниці.