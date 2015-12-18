Конгрес США скасував 40-річне ембарго на експорт нафти

Сенат Конгресу США прийняв проект федерального бюджету на 2016 фінансовий рік, в який також включено положення, що скасовує нафтове ембарго, яке діяло протягом 40 років. За це рішення проголосували 65 сенаторів, 33 члени палати висловилися проти.

Загальний бюджет становить 1,1 трлн доларів. Положення про скасування нафтового ембарго було включено в текст в процесі його узгодження між демократами і республіканцями, які й виступили з даною ініціативою, пише ТАСС.

Новий фінансовий рік почався в США 1 жовтня, проте держбюджет так і не був затверджений, федеральні міністерства і відомства фінансувалися на підставі тимчасової резолюції, дія якої продовжувалося вже кілька разів, щоб не допустити припинення роботи уряду. У прийнятому документі прописано фінансування низки федеральних відомств, в тому числі, держдепартаменту і міністерства національної безпеки. Однак, в цей пакет не включений бюджет Пентагону, він був прийнятий раніше окремо.

Тепер ці документи надійдуть на підпис президентові США, який, ймовірно, підпише їх вже у п'ятницю, оскільки ввечері з родиною їде у відпустку на період різдвяних свят.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила скасування заборони на експорт американської нафти.

Заборона на поставки сирої нафти з США за кордон, оформлена у вигляді федерального закону, діє з 1975 року.

Торік ЄС визнавав, що Брюссель вимагає від Вашингтона в рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі початку експорту нафти і газу до Європи.