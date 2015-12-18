"Нафтогаз" з 1 січня знижує ціни для промисловості та бюджетників

З 1 січня 2016 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» знижує ціни на газ для промислових споживачів, бюджетних та інших організацій порівняно з цінами, які діяли в грудні, на 65-76 грн за тис. кубометрів залежно від категорії споживача та умов оплати.

Як йдеться у повідомленні Управління зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України», залежно від умов оплати, обсягів закупівлі і стану попередніх розрахунків з енергохолдингом, ціна газу для цих споживачів складе від 5780 до 6398 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Детальні ціни та умови постачання газу "Нафтогазом" з 1 січня 2016 року розміщені на сайті компанії.

Довідка УНІАН. З 1 жовтня 2015 року в Україні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу "Нафтогаз" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним та іншим організаціям на ринкових умовах.

При цьому "Нафтогаз" залишається єдиним постачальником газу для потреб населення і ТКЕ для виробництва тепла для населення. Зараз ціна газу для цих категорій споживачів, з урахуванням податків та витрат на транспортування і поставку, становить 2994 грн/тис. куб. м (ТКЕ для виробництва тепла для населення), 3600 грн/тис. куб. м (пільгова ціна для населення) і 7188 грн/тис. куб. м (стандартна ціна для населення).

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості за рішенням Кабінету міністрів передав 100% акцій найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Міністерству економічного розвитку і торгівлі.