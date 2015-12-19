Обама підписав проект бюджету США, що дозволяє експорт нафти

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Білий дім.

В бюджет США на 2016 рік включені такі важливі документи як зняття заборони на експорт сирої нафти з США (діяв останні 40 років), а також податкові послаблення на 680 мільярдів доларів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сенат Конгресу США в ході засідання прийняв проект федерального бюджету на 2016 фінансовий рік, в який також включено положення, що скасовує діюче протягом 40 років нафтове ембарго. За це рішення проголосували 65 сенаторів, 33 члени палати висловилися проти.

На знятті нафтового ембарго наполягали республіканці. Саме їх розбіжності з цього питання з представниками Демократичної партії викликали затримку в прийнятті закону про держвидатки. Проти зняття ембарго виступав президент США Барак Обама. Демократи говорять про необхідність підтримки компаній, що працюють з екологічними поновлюваними джерелами енергії.

Республіканці вважають, що початок експорту американської нафти дасть американській економіці приплив додаткових коштів і допоможе збалансувати бюджет.

Напередодні сенатор, член палати представників від Техасу Джо Бартон заявив, що США «володіють кращими технологіями, кращою нафтою» і витіснять з нафтового ринку Росію, Саудівську Аравію та Іран.

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Заборона на поставки сирої нафти з США за кордон, оформлений у вигляді федерального закону, діє з 1975 року.

Торік ЄС визнавав, що Брюссель вимагає від Вашингтона в рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі почати експорт нафти і газу в Європу.