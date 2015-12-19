Перший енергоблок Запорізької АЕС зупинили на 4 місяці - Міненерго

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 19 грудня в 00 годин 00 хвилин енергоблок №1 Запорізької АЕС переведено зі стану «холодний резерв» у стан «зупинено для ремонту» для проведення планового капітального ремонту тривалістю 129 діб.

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Перший енергоблок Запорізької АЕС був відключений від мережі і виведений в «холодний резерв» 14 грудня 2015 року в 00 годин 10 хвилин.

«Станом на 19 грудня на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 4 710 МВт.», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, радіаційний фон в районі розміщення Запорізької АЕС відповідає природним значенням і на 19 грудня становить 8 -12 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - 1985, третій - 1986, четвертий - 1987, п'ятий - 1989, шостий - 1995. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.