У "ДНР" мають намір продавати українське вугілля Європі та на Близький Схід
Так звана влада проголошеної Донецької народної республіки опрацьовує питання поставки вугілля в країни Європи і на Близький Схід.
Про це повідомив "глава ДНР" Олександр Захарченко, передає ТАСС.
"Міністерство вугілля та енергетики" шукає нові, додаткові ринки збуту. Ми не повинні зациклюватися на одному партнері - Україні. Тому опрацьовуємо питання Європи і Близького Сходу", - йдеться в заяві Захарченка.
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Крім того, ватажок бойовиків "ДНР" висловився щодо продажу вугілля Україні.
"Якщо ми можемо продавати вугілля в Україну - то чому ні? Головне, щоб за вугілля нам платили гроші", - сказав він.
Раніше "міністр транспорту" "ДНР" Семен Кузьменко заявляв, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" мають намір повністю припинити постачання вугілля на підконтрольні Києву території України.