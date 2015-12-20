У "ДНР" мають намір продавати українське вугілля Європі та на Близький Схід

Про це повідомив "глава ДНР" Олександр Захарченко, передає ТАСС.

"Міністерство вугілля та енергетики" шукає нові, додаткові ринки збуту. Ми не повинні зациклюватися на одному партнері - Україні. Тому опрацьовуємо питання Європи і Близького Сходу", - йдеться в заяві Захарченка.

Читайте такожРосія відновила постачання вугілля в Україну

Крім того, ватажок бойовиків "ДНР" висловився щодо продажу вугілля Україні.

"Якщо ми можемо продавати вугілля в Україну - то чому ні? Головне, щоб за вугілля нам платили гроші", - сказав він.

Раніше "міністр транспорту" "ДНР" Семен Кузьменко заявляв, що бойовики терористичного угруповання "ДНР" мають намір повністю припинити постачання вугілля на підконтрольні Києву території України.