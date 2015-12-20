Саудівська Аравія збільшила експорт нафти

Експорт нафти в Саудівській Аравії в жовтні зріс на 3,56%, досягнувши 7,364 мільйона барелів на добу, повідомляє Прайм.

За даними агентства у вересні країна експортувала 7,111 мільйона барелів на добу.

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"На початку грудня різке збільшення нафтовидобутку в Іраку призвела до того, що сукупний обсяг видобутку ОПЕК вийшов на максимальний за останні три з половиною роки рівень. У зв'язку з цим на черговому саміті ОПЕК було вирішено зафіксувати рівень видобутку країн, що входять в картель, на рівні попередніх місяців", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Саудівська Аравія, один з найбільших у світі експортерів нафти, попередила, що в січні знизить ціни на "чорне золото" для США.