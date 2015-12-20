Ціна на російський газ для Білорусі може знизитися на $10

Ціна на російський газ для Білорусі 2016 року може знизитися до 135-140 доларів за тисячу кубометрів, заявив посол РФ в Білорусі Олександр Суріков в ефірі білоруського телебачення в неділю.

"Трохи може знизитися... Зараз 142 долара за тисячу кубометрів. Десь в районі від 140 до 135 (доларів) може виявитися, тому що рух (цін) на світових ринках вниз ", - сказав посол.

Він не виключив, що вартість російської нафти також може знизитися 2016 року.

"І по нафті можливі якісь домовленості", - сказав посол.

Раніше заступник міністра енергетики Білорусі Вадим Закревський заявив, що Мінськ сподівається на зниження ціни російського газу в 2016 році більш ніж на 10 доларів за тисячу кубометрів. Віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко в свою чергу заявив, що Білорусь розраховує домовитися про зниження ціни на російський газ до 21 грудня.

Він же заявляв, що Білорусь бачить підстави для зниження цін на імпортовану з Росії нафту.

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"Ціни різко впали. Є підстави, щоб обговорювати, за якими цінами ма' постачатися і купуватися нафта", — сказав Семашко.

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