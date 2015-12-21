Ціни на нафту впали до 11-річного мінімуму

Основна причина падіння - в надлишку пропозиції нафти на ринку, передає Бі-бі-сі. Запаси нафти в США, згідно зі статистикою, опублікованою минулого тижня, виявилися на максимальному рівні з 1930 року. Крім того, у п'ятницю США скасували заборону на експорт нафти, що діяв протягом 40 років.

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Ціни на нафту почали стрімко падати на початку грудня. Експерти пов'язують це з ціновою війною між США і країнами ОПЕК - у першу чергу, Саудівською Аравією.

Країни-члени ОПЕК на останній зустрічі картелю відмовилися навіть назвати обмеження на видобуток нафти. Зараз картель, за оцінками експертів, видобуває до 31 млн барелів нафти на добу. Саудівська Аравія таким чином намагається збільшити свою частку на ринку і змусити піти американські компанії, які в останні роки нарощували видобуток нафти завдяки "сланцевій революції".

За оцінкою міністра енергетики РФ Олександра Новака, країна виробляє приблизно 10,7 млн барелів на добу. Новак очікує збільшення видобутку на 1,4% за підсумками року.

Крім того, пропозиція нафти в найближчі місяці має збільшитися через Іран, який готується повернутися на ринок після зняття санкцій. Експерти очікують, що Іран почне експортувати нафту вже в першому кварталі 2016 року.

При цьому попит на нафту в світі залишається слабким через уповільнення китайської економіки і скорочення попиту з боку країн, що розвиваються.